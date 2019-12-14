咖哩源自於印度，是一種將多種香料混在一起煮的料理方式，但現在已留傳至各國，甚至還在不同國家發展成獨特的口味，各自有不同各色。台灣也能看到不同咖哩店進駐，舉凡日本、印度，或是南洋風味咖哩等。不過台灣自己也有獨門的「台式風味」咖哩嗎？網曝這特色散發濃濃台味，絕對「很台」。

網友PTT上發文，「台式咖哩的特色是什麼？」他指出，印度咖哩最經典的大概是乾咖哩；泰式咖哩會放魚露、香茅；爪哇咖哩會放椰漿、辣椒；日本咖哩會放蘋果。各個國家都有不同個咖哩料理方法，使用的配料也不同。台灣也不少店有販售咖哩，因此他想知道，台式咖哩有沒有什麼獨門特色？

對此，網友解答出台式咖哩與他國咖哩的差異最大重點，在於顏色。網友指出，台式咖哩的顏色居多為黃色，且是超級亮的「螢光黃」，這黃到詭異的色澤甚至還被虧說是「螢光劑超標」。

另外，台式咖哩也常見「三色豆」、「馬鈴薯」，以及「勾芡」。網友指出，有些店家都會把三色豆加進咖哩，也不知道從哪裡來的靈感，而切「超大塊的馬鈴薯」也是台式特色之一。不過網友則對台式咖哩的「勾芡」則是受不了，表示，每次吃店家賣的咖哩，「不是不是稀到爆，就是勾芡」。

而共通點則是，台式咖哩普遍很「難吃」跟「超級黃的螢光色」。有網友認為，真正的台式咖哩，是拿來當自助餐的配菜而已，從來不是主角。

(中時電子報)