2019新北文化貢獻獎14日頒獎，新北市長侯友宜頒發本屆得獎者為孫超、許王、莊武男及首度以團體獲獎的東南亞教育科學文化協會，侯友宜說，小時候看愛布袋戲的關係，所以歷史的成績不錯，侯友宜更手持三太子戲偶，即興布袋戲演出，逗得全場歡呼。

侯友宜表示，新北市具有豐沛的文化能量，是無數前輩奉獻累積的成果，期盼透過「新北文化貢獻獎」，表揚新北市對文化有終生貢獻成果的文化人，將陶藝技術、傳統戲曲、傳統彩繪或移工關懷等各種文化技藝、社會關懷傳承擴散出去。

侯也說「我們一輩子只要做好一件事情，就很了不起」，肯定得獎者們在各自專業領域上卓越的貢獻。

此次的四位得獎者此次的四位得獎者中，已經高齡91歲的陶瓷藝術家孫超先生，於三芝區成立「田心窯」陶藝工作室，持續創作結晶釉經典作品，公開配方，間接影響本市鶯歌區的陶瓷產業。

84歲「小西園」團長許王先生長期為布袋戲推廣貢獻心力，指導新莊國小成立「小小西園」布袋戲社團，將傳統掌中藝術向下扎根，協助建構「新莊」為台灣布袋戲文化重鎮意象。

77歲莊武男先生為新北市登錄傳統彩繪保存者，長期貢獻於本市文化資產推廣及古蹟修復多有貢獻，協助傳統工藝研究出版，留下珍貴文獻資料。

而東南亞教育科學文化協會透過文化藝術讓東南亞移民工得到關懷與協助，創造移民工與台灣社會溝通對話的環境，將新北市營造成為一個彼此包容、互相學習的友善城市。

文化局局長蔡佳芬表示，自2017年開辦迄今的新北文化貢獻獎，除了感謝長期對新北市文化保存、傳承、形塑、推廣等有特殊或重大貢獻者，更希望能拋磚引玉，進一步帶動新北藝術創作、文史研究與文化發展。

(中時 )