與對峙一整晚的炸彈客吳富鋐〈綽號阿文），在和警方周旋過程中情緖相當不穩，一度嚷著要妻子帶小孩到現場，卻當場被妻子怒嗆「叫他去死一死」，吳嫌被打臉後心情似乎大受打擊，開始胡言亂語，還叫著說要找郭台銘來，讓現場氣氛突然冷了下來，大家面面相覷，摸不清頭緒吳嫌要找郭台銘做啥？
凌晨12點，吳嫌母親在警方保護下到場，希望用溫情攻勢來軟化吳嫌態度，但吳嫌卻更為激動，拒絕和母親對話溝通，更警告她馬上離開，以免遭受牽連。在凌晨5點多第二次攻堅未成後，警方又找來吳嫌的弟弟與親友，再度對吳嫌喊話，但是吳嫌不但不為所動，現場還一陣咒罵，甚至大喊「趕快回去，我要準備炸了」，讓現場氣氛為之凍結。
且在談判過程中，還要求妻小到場，妻子接到電話後，只回「叫他去死一死」，完全不想出面。
隨後吳男開始起肖，又聲稱「我有秘密影片要給記者」，接著又要找郭台銘來到現場，但又不說理由，搞得現場大家一頭霧水。
(中時電子報)
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