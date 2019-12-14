前總統馬英九今天中午參加僑親後援會。（趙婉淳攝）

前總統馬英九致詞時，支持者爭相和黨主席吳敦義合照。（趙婉淳攝）

前總統馬英九、黨主席吳敦義均受邀參加「僑親後援會」，兩人致詞完畢快閃前往彰化替立委輔選。吳敦義致詞時砲轟蔡政府3年多來執政如「空心蔡」，並向支持者催票，期盼明年「下架空心蔡，上架中華民國派」。被問到曾私下勸進前花蓮縣長傅崐萁參選立委，但事後不認帳，吳不願多談，僅說「對不起，我時間不夠」後快步離去。

國民黨歸僑聯誼會中午在大直典華成立「僑親後援總會」，吳敦義首先抵達，主持人介紹吳上台致詞時，馬英九剛巧到場，吳趕緊下台接見，並禮讓馬先致詞，支持者爭相和吳合照，馬語畢後，吳上前和馬寒喧問暖。不分區立委候選人陳以信、藍委陳宜民、童惠珍也有到場。

國民黨主席吳敦義致詞重砲抨擊蔡政府，全面執政後讓經濟蕭條、接連丟失邦交、治安不好、兩岸陷入僵局，等同「空心蔡」。話鋒一轉，他說，去年九合一選舉締造40年來最好的成績，希望明年能做一件對中華民國最有意義的事，「下架空心蔡，上架中華民國派」。

吳敦義強調，明年票投韓國瑜，但就算總統與行政院長都很好，立委過半不夠，若第57名立委身體健康有問題，就沒有多數了，因此要再衝3席達60席；接著要投給國民黨提名的立委候選人；最後一張政黨票要看清楚，蓋給國民黨，才能拼60席目標。

吳敦義擘劃達到目標後，要撥亂反正，重建廉能政府、繁榮經濟、和諧社會、兩岸和平，他也喊出韓國瑜掛在嘴邊的「台灣安全、人民有錢」，強力催票要支持者決定中華民國的未來。

馬英九致詞強力訴求下架蔡政府，他認為蔡英文不僅不願意也不能捍衛中華民國主權，「民進黨有位做過院長的大老曾說過，邦交斷光沒關係，正好推動台獨，對於他的無知與幼稚，錯愕到極點」，揶揄蔡英文留學美英，卻不懂陳同佳案香港沒有管轄權。

馬英九也說，蔡英文也沒有意願並缺乏能力捍衛台灣民主，他多次要蔡總統不要再談民主，「因為妳不配」，另外，蔡英文無法說明博士論文爭議，卻要韓國瑜講清楚砂石案，可見沒有能力也不願捍衛自己的誠信。

韓國瑜北部辦公室主任鄭世維也在場呼籲支持者不僅要「拉票」、「催票」，還要「投票」。

(中時 )