曾入圍過金曲最佳男歌手的邵大倫日前登年代新聞《聚焦2.0》，他表示小時候就是合唱團團員，從10歲開始練發聲共鳴，每天還要跑操場、練氣功，練出能靈活用運各部位產生共鳴。他自彈自唱《媽媽請妳也保重》，擄獲現場婆媽的心！他不藏私地公布養嗓秘方，就是喝膨大海與整顆羅漢果來泡的自製飲品，卻被中醫師陳旺全打槍，表示要把羅漢果的殼去除，才不會拉肚子，效果也會更好，他驚覺：「難怪我之前常跑廁所！」

他由阿嬤一手帶大，從小與阿嬤倆感情緊密，但阿嬤約6年前、90歲高齡過世，他表示沒讓阿嬤看到自己成名時的樣子，讓他心生遺憾。他提到阿嬤在過世前幾年失智，「阿嬤只記得以前的事情，一心想往外走，還會自己搭計程車，回大稻埕找以前的家。」某天在電台節目工作時聽到阿嬤走失消息，他廣播全台計程車司機幫忙協尋，幸運地找到迷路的阿嬤，言語間流露對阿嬤的思念之情。

(中時 )