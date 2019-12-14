國民黨總統候選人韓國瑜傾聽之旅後提出「悶」、「苦」、「茫」3字形容台灣現況，韓陣營拋出雙語教育、國際化視野提升與繼續教育等教育政策3支箭，同時拋出各領域政策，爭取民眾支持。文化大學新聞系主任胡幼偉分析，庶民總統真正含意是願意跟庶民坐下來討論如何解決問題，政府和民眾合作把事情做好，韓國瑜有這樣的特質，且在數百位素質優良的國政顧問協助下，相信能夠領導台灣止跌回升。

胡幼偉指出，韓國瑜點出現在台灣整體氣氛就是很「悶」，！民進黨搞了一大堆莫名其妙的事情，除了整人害人和利己損人，連一項讓大家稱道的政績都拿不出來；要解悶最乾脆做法就是下架民進黨，讓韓國瑜跟各行各業坐下來商討對策，找出因應的策略。

對於韓國瑜夫婦被質疑多次買賣房產與庶民形象不符，胡幼偉認為，庶民總統的真正涵義，不是總統本身的出身背景，而是他願意承認自己也是個凡人而不是超人，他可以跟庶民坐下來好好討論事情該怎麼做才對，這樣的話，政府和民眾才能都發揮能力與智慧，合作把事情做好。

胡幼偉分析，韓國瑜不是什麼事都懂，但也因為不懂，所以他才會傾聽懂的人怎麼說，然後跟懂的人請益商量，找出問題的解決之道。

胡幼偉表示，台灣出過幾個自認絕對不是草包的總統，他們自認是台灣先知、人民導師，結果就帶來自以為是的災禍，不是把政權丟掉，就是把國家整慘。他們很優秀，但就因為太優秀，於是，所謂治國，老百姓跟本講不上話，也毫無參與感，他們很愚蠢地揹上了所有事情的責任；而韓國瑜不是這類型領袖，台灣若有願意傾聽民意的領袖，真正會讓全民動起來，共同為台灣打拚。

(中時 )