教育部長潘文忠出席「2019寶佳教育大愛獎」贈獎典禮，並頒獎給獲獎的輔導教師。（李侑珊攝）

黃昆輝教授教育基金會今(14)日舉行「2019寶佳教育大愛獎」贈獎典禮，共有10名輔導老師獲獎，各得20萬元獎金，表揚長期投入輔導行為偏差、弱勢學生的教育義舉。

黃昆輝表示，自己曾任小學教師4年及中學教師2年，深知教師工作不易，而社會環境快速變化，且國內近年政治與經濟環境不平靜，加劇社會M型化，增加學生行為偏差機率，更使老師輔導學生的難度愈變愈高。

黃昆輝也提到，目前教育現場最常遭遇到的問題，即為人力不足、資源不足、外力干擾的困境，盼藉由表揚和舉行論壇，肯定輔導老師的工作之外，也彙整出具體可行的方案。而基金會因此特別編200萬元預算，協助大愛教師從事輔導學生工作。

教育部長潘文忠表示，「教育無他，愛與榜樣」，所有一線教師都在力行這句看似簡單，卻很難做到的一句話。而108課綱今年正式上路，很多教師都走在前頭，協助每一名孩子走向更好的自己。

前教育部長吳清基也受邀出席，並在致詞時表達感謝恩師黃昆輝，也肯定大愛獎意義非凡，宛如民間「師鐸獎」。

「2019寶佳教育大愛獎」獲獎10位得獎大愛教師分別是：新北市樹人家商教師蔣蕙芬、花蓮縣海星高中教師梁文祥、台北市文山特教學校教師廖雅瑩、台中市育英國中教師黃淑娟、屏東縣立來義高中教師利玉玲、桃園市立內壢國中教師李文義、台中市僑泰高中教師王盈之、國立新竹特教學校教師黃佩雯、國立彰化特教學校教師王淑麗、高雄市立高雄特教學校教師周滺聖。

(旺報 )