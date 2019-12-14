30歲港姐黃心穎今年4月和許志安爆出在計程車上激吻片，黃心穎發文道歉後便秘密飛到美國避風頭。今(14日)黃心穎回到香港，引來大批傳媒守候，久未現身的她看似豐腴不少，被問近況，她聲淚俱下表示還是想往前走，自己沒改名也沒轉行，問她是否還有跟許志安聯繫，黃心穎不願多答。

黃心穎8個月前和許志安鬧出「安心偷食」事件，據《東網》報導，神隱已久的黃心穎今回到香港，強調這段時間想感謝朋友、家人、同事的幫忙和照顧，還有些不認識的人會傳訊息幫她打氣，「我犯了錯，但我真的很努力地繼續活下去」，這次回來是為了陪伴家人，也希望外界多給她空間。

被問這次回來是否為了復出？黃心穎說目前沒想到工作，是為了家人才回來，外傳她改名當房仲業務，黃心穎全部否認，稱自己很努力生活，承認這段時間都在進修，又問她是否有和許志安或前男友馬國明聯絡？黃心穎閉口不想回應，也不想多說懷孕傳聞。

(中時電子報)