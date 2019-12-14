北市忠孝東路14日凌晨4時許，發生2輛計程車互撞交通事故，32歲潘姓司機駕駛的小黃在巷口違規迴轉，撞上對向直行、由47歲劉姓司機駕駛的計程車，撞擊力道之大，造成潘男的車直接撞到路邊，劉男的車撞上路燈燈桿後才停下，警消獲報後，緊急將2名駕駛以及違規小黃車上的2名乘客送醫，所幸皆無大礙。

(中時 )