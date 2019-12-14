北市小黃違規撞車 運將乘客4人送醫 14:082019/12/14 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市凌晨發生2輛計程車相撞事故，警消緊急將4名傷者送醫。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市忠孝東路14日凌晨4時許，發生2輛計程車互撞交通事故，32歲潘姓司機駕駛的小黃在巷口違規迴轉，撞上對向直行、由47歲劉姓司機駕駛的計程車，撞擊力道之大，造成潘男的車直接撞到路邊，劉男的車撞上路燈燈桿後才停下，警消獲報後，緊急將2名駕駛以及違規小黃車上的2名乘客送醫，所幸皆無大礙。 (中時 ) #駕駛 #違規 #司機 #計程車 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 自行車違規 未依號誌占大宗 04:102019/12/10 社會新聞 美女主播蔡逸帆開車超殺 竟讓砂石車司機拿球棒開罵 05:552019/12/10 娛樂 國道火燒車奪2命 被撞司機不發一語做筆錄 11:062019/12/10 社會 力抗宋瑋莉小黃軍團 蔡適應150輛計程車拚陣 16:542019/12/10 政治 國防部軍營衛哨遭撞 計程車司機命危送醫 20:132019/12/10 社會 疾病所致？行車突昏厥計程車衝撞國防部駕駛命危 21:422019/12/10 社會 視覺中國再遭整改 股價跌停 22:072019/12/11 財經 日本將補助高齡駕駛購買自動駕駛車 15:152019/12/12 國際 私下做街頭民調 謝龍介斷言：小英必敗 15:252019/12/13 政治 旅日球星手機掉了！意外掀起派出所「棒球瘋」 10:162019/12/14 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 炸彈客欲找妻慘被回嗆去死 郭台銘也被牽拖 - 社會 直擊攻堅》警攻堅炸彈客 連開三槍拖出嫌驚險畫面曝光 - 社會 女下身赤裸M腿大開透氣DIY 路人冒命開心拍 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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