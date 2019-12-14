挺韓臉書社團廖志成日前已對臉書提告。（廖志成提供／林宏聰高雄傳真）

臉書13日關閉挺韓社團，引起社會議論，但沒想到風波也波及到前台北縣長周錫瑋的臉書支持社團。臉書「周錫瑋戰將後援會」粉專版主廖志成表示，一開始貼文都沒問題，但現在竟被限制發文，他有向台灣臉書公司申訴，卻沒得到任何回應。許多得知消息的網友紛紛表示，「綠色恐怖比白色恐怖更恐怖」！

廖志成表示，他一個半月前還是「2020韓國瑜總統後援會（總會）」臉書社團的執行管理員，負責協助處理社團PO文、公告置頂，但從8月開始時，他就發現臉書帳號有問題，在別的社團不能發文，只有在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」可以發文，然而觸及率從原本每次發文約1、2000個讚，突然降到個位數，甚至24小時之後還是零，令他懷疑臉書刻意鎖住他的觸及率。

接著10月後，他成立的另一個「周錫瑋戰將後援會」臉書社團，本一開始貼文都沒問題，但後來臉書竟突然通知他1個月不能貼文、不能留言、不能按讚，有時還限制他不能審核貼文，他向臉書發訊申訴，卻完全沒有回音。

對此，網友紛紛表示，「政治滲入網路不意外，四軍統帥啊」、「讓人感覺綠色恐怖比白色恐怖⋯⋯⋯更恐怖」、「就不要被證實一堆假帳號，還有一堆網軍」、「悲哀，只能說悲哀。連這種國際的網絡組織都已經被綠營佔據了」、「被刪的各社團可以組織起來集體提告」！

(中時電子報)