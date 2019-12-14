幼兒園學童進駐製麵店，學習營業日常及招呼客人技巧。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔（左二）到榮昌肉脯攤體驗現烤肉乾，現場香味四溢。（王文吉攝）

台中市大雅區規模最大的第一公有零售市場慶祝開市42年，14日舉辦小小店長當家作主「童歡慶」活動，邀請30位幼兒園學童體驗叫賣哥工作，向攤商叔叔、阿姨學習營業日常及招呼客人技巧。台中市副市長楊瓊瓔也到場烤肉乾、賣肉鬆，並和大小朋友搓湯圓，氣氛歡樂。

幼兒園學童穿上Q版圍裙，分組進駐肉攤、魚攤熟食攤及製麵店等，與攤商老闆、闆娘合體賣力招呼客人，考驗小朋友的表達能力及理財觀念，活動結束由自治會致贈每位小店長100元紅包，讓小朋友瞭解「辛勤付出才有回報」。

大雅第一市場於1977年12月22日啟用，恰為24節氣中的「冬至」，為慶祝開市42周年推出應景搓湯圓活動，楊瓊瓔和大小朋友體驗手作搓湯圓DIY，共同祝福「大雅第一市場42歲生日快樂」，並推薦「三星優良市集好逛又好買」。

大雅第一公有零售市場慶祝開市42年，舉辦小小店長當家作主「童歡慶」活動。（王文吉攝）

楊瓊瓔表示，大雅第一市場不僅榮獲三星優良市集認證，還有26家攤商參與樂活名攤評核，揮出全壘打，14攤拿下三星，12攤奪二星，藉周年慶活動，讓親子與家庭走進市場，讓好的攤商與商品被看見，帶動市場商機。

經發局指出，大雅第一市場近年積極提升購物環境及營業品質，在市府輔導下改善軟硬體設施，並參與經濟部星級認證計畫；市場自治會及攤商整理自家攤位到乾淨舒適，熟食攤位設置遮罩，防止飛沫污染，部分豬肉攤位更改造為現代化冷藏攤台，維持肉品鮮度。

除攤商優化服務品質，保障食品安全，讓消費者吃得安心，市場整體環境也透過鮮活色彩油漆與手工彩繪點亮市場空間，翻轉過往對傳統市場陰暗、髒亂印象，突顯大雅第一市場的朝氣與活力。

大雅第一公有零售市場舉辦小小店長當家作主「童歡慶」活動，氣氛溫馨歡樂。（王文吉攝）

(中時 )