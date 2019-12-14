中信兄弟新秀江坤宇首次參加冬盟，在預賽繳出打擊率3成11，在中職聯隊排名第2，好表現讓他獲得不少關注。江坤宇表示心理層面進步不少，目標是要在明年拚上一軍。

江坤宇高中畢業後投入選秀，去年獲中信兄弟第3指名選進，今年在二軍表現不錯，63場出賽打擊率有3成14，球季結束後接著冬盟出賽磨練，繳出打擊率3成11、14支安打、6分打點成績。

江坤宇表示這次冬盟心理層面進步不少，面對投手戰力很不錯的日、韓投手，自己心態的調適、打擊策略設定等都有成長。不過江坤宇對自己守備較不滿意，「這幾場都有一些失誤，穩定性和腳步移動要再加油。」

江坤宇在冬盟以守游擊為主，不過發生過3次失誤，他表示在兄弟進行守備練習時，遇到問題都會立刻問游擊金手套前輩王勝偉，當下解決問題。在冬盟則是因為面對陌生的打者，對方習性比較不了解，不過會馬上記下來後，下一次對戰就知道該如何守備。

高中畢業後就投入職棒，江坤宇說環境不同需要適應，「高中時教練都會在一旁緊盯，但是到職棒後要自發去訓練，今年春訓開始漸漸步上軌道，希望從明年春訓開始努力，開季後拚上一軍。」

(中時 )