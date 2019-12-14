計查扣仿金牛座制式手槍1把、各式刀械6支、球棒1把。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

2020大選逼近，警政署展開全國掃黑專案，新北市警察局新莊分局於12月10日至13日間，經新北地檢署檢察官指揮下組成專案小組，一舉逮捕竹聯幫組織犯罪集團成員11人，其中包括10月底時教唆小弟在地檢署前開槍的陳姓主嫌，另計查扣仿金牛座制式手槍1把、各式刀械6支、球棒1把。

據了解，陳姓幫派份子對外以新莊分會會長自居，時常號召幫眾及未成年份子四處滋事，近幾月來藉由債務或細故等糾紛，於新北市犯下多起暴力犯罪。

今年10月，一名17歲少年在新北地檢署外連開8槍，案發後雖主動投案，惟檢警見案情不單純，持續戮力追查，發現多起暴力案件都有連貫性，遂由新莊分局、三重分局、土城分局、新北市刑大等共同組成專案小組，報請新北地檢署李秉錡檢察官指揮偵辦，糾出幕後指使。

經專案小組抽絲剝繭，發現今年9月甫出獄之陳姓犯嫌，半年來操縱犯下多起新北暴力犯罪及聚眾鬥毆等案，檢警掌握該組織多起不法事證後，兵分多路一舉逮獲陳姓犯嫌及幫眾，並查扣手機、棍棒、刀械及槍械等證物，全案依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

警方強調，維護轄內治安決心，絕對不容許暴力、公然挑戰公權力事件發生，警方將秉持嚴正執法，持續平穩治安環境，防杜暴力事件干擾選舉，提升淨化治安能量。

(中時 )