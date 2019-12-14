台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘14日中午12時許來到板橋深丘福德宮為新北市立委候選人李縉穎、吳達偉站台，並一路從板橋掃街至土城、三峽。李縉穎受訪時痛批民進黨完全執政4年，卻用傲慢的態度對待人民，希望民眾這次選舉能夠給第三勢力機會。

李縉穎先表示，近日有很多傳言說郭、柯矛盾，那今日2人就用站台行動證明，合作大於競爭，柯希望把民眾黨席次極大化、郭希望把第三勢力席次極大化，2人有共同目標，會求同存異、異中求同。

李縉穎接著便批，民進黨最近說高雄人對不起台灣人，他們認為民進黨過去4年一黨獨大，完全執政，這是權力的傲慢，不檢討自己，竟檢討選民，郭台銘、柯文哲共識就是大黨不過半，第三勢力極大化。

受訪完後所有人都上車進行掃街，從板橋出發，一路掃至三峽、土城。值得注意的是，柯文哲從頭到尾都沒有說話。

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(中時 )