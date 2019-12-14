民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，高雄的版本卻以「台灣對不起」為主題，民進黨立委管碧玲甚至直言，高雄人對不起台灣是普遍的心情。影片一出立刻引起輿論撻伐，認為民進黨簡直是欺人太甚；高雄市長韓國瑜更是在臉書上發出千字文，質問「高雄人那裡對不起台灣？」

對此，中時電子報發起網路投票，要諮詢網友這段時間來，到底是誰對不起高雄？投票共有13621人參與，其中有12928人認為是這20年來長期執政的民進黨，才應該向高雄道歉，占總投票數的94.91%；而有661人認為是去年才接任市長的韓國瑜，應該對高雄今日的狀況負責，占總投票數的4.85%；另外有32票對這個議題表示無意見。

投票結果顯示，高雄今日的困境，大多數人認為是20年來長期執政的民進黨應該要負全責，並向高雄道歉；但民進黨如今卻放出廣告，反叫高雄人向台灣道歉，這樣子的態度，令人不敢恭維。

投票結果。

(中時電子報)