台南玉井1處道場14日凌晨疑遭縱火造成7死憾事，其中，52歲的台中高分院資深謝姓法警帶妻女參加道場活動留宿，沒想到一家3口竟喪身火窟。消息傳回，台中高分院同事大感驚訝表示，謝是績優資深法警，為人謙和親切、工作盡責，沒想到竟遇火劫，令人唏噓不捨。台中高分院院長李伯道聞訊後深表遺憾，並指示同仁盡力關照協助家屬。

台中高分院表示，謝姓法警在高分院擔任法警10多年，服勤狀況相當良好，在內部考核還曾獲表揚，他13日還到法院上班，但是下午請假2小時，同仁推測可能就是與妻女前往道場參加共修活動而留宿道場，沒想到，1家3口竟喪身火窟。

據了解，謝姓法警的胞兄是台南地院少年法庭的謝姓庭長，兩兄弟都相當有愛心，謝姓法警這次帶妻兒一起參加道場活動，是為祈求家人健康平安，卻不幸遇到火劫，令人震驚。高分院同事相當不捨地說，謝姓法警為人謙和客氣，工作細心親切有耐性，在刑事法庭執勤時，常遇到激動地當事人，他都會主動耐心安撫。

(中時 )