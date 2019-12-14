因應香港局勢不穩定，教育部成立跨部會專案，協助在港外籍生來台修讀大學學位，而109學年有降低生師比、統計境外生等新措施推出，於此恐造成大學排擠其他境外生，教育部表示，將在標準下協助港生來台就學，像是台大資工系則可運用高教深耕經費，積極增聘教師。

政府跨部會整合協助港生轉學來台灣讀大學，但台大資工系質疑，明年起生師比門檻將由1：40調降至1：35，最終僅能由19名香港轉學申請案當中錄取1人。

教育部回應，將會協助各大學，在符合總量標準所定的生師及師資質量等規範下，接受香港學生來台，從事學術交流、訪問、交換或修讀學位。

教育部並強調，台大資工可運用高教深耕經費，積極增聘教師，一方面擴大招收僑外港澳生，一方面也能維持教育品質。教育部也會視包括台大在內的各校，於此次整體錄取香港學生情形，補助教學輔導經費資源，提供各該校學生優質學習環境。

至於109學年度起調整師生比政策，教育部則回應，緣由在於107年大學校長會議決議，將境外生納入大專校院新生註冊率計算，以真實反映各校境外生招生現況。同時也有教育團體呼籲，教育部在計算生師比時，應更反映學生數及教學實況。

教育部表示，為提供學校準備期，107年跟各大學討論時，調整時間會緩衝至109學年度起適用，而非馬上實施。而目前絕大多數的大學校系都符合師生比1：35的規定。以台大電資學院為例，電機系的生師比就相當不錯。

教育部並指出，大學校系如面臨生師比瓶頸，基於維護教學品質，建議應著重如何增聘師資，而非放寬生師比。而為鼓勵各校增聘教師，教育部自107年起，鼓勵各大學運用高教深耕經費，最高可達20％增聘師資，也提供「玉山學者」的申請。同時依人事總處資料指出，各校目前還有可供調度的教職員員額。因此，經費及員額應該都不是問題。

(旺報 )