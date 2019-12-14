紀錄片《男人與他的海》集資計畫今（14）日已達912萬元，超越之前《十二夜 2：回到第零天》的888萬元，寫下台灣群眾集資新高紀錄。

《男人與他的海》由導演黃嘉俊費時3年、耗資1,000萬籌拍製作，貼身記錄海洋文學作家廖鴻基、水下鯨豚攝影師金磊，在汪洋遨遊、冒險創作，卻又和家人關係疏離，如同多數台灣人與大海的關係，既親近又陌生。同時記錄許多鯨豚生態畫面與海洋環境問題，電影將於2020年4月在台上映。

這部紀錄片集資計畫從10月底開跑至今，超過4,200人次參與，已達成電影後製、國內院線、國際發行等三項目標。「黑糖」導演黃嘉俊也發起公益放映計畫，在台灣首輪戲院包場，邀約萬名國、高中生看片，目前已募資贊助逾5,100位人觀影。

據貝殼放大的資料，台灣群眾集資紀錄片連年創下新紀錄，目前由《男人與他的海》（2019）居第一，其次為《十二夜2》（2018）、《美力臺灣3D》（2017）、《太陽，不遠》（2014）、《灣生回家》（2015），台灣民眾對於擁有理念的作品都有極高認同感，願意提前參與集資。

總計，台灣影視公司最高集資額仍由動畫電影《聚爆：第零日》創下，於2015年11月在美國群眾集資平台Kickstarter創下428,853 美元（約1,300萬台幣），有1,670人次支持。

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