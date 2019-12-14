中國人民銀行副行長陳雨露表示，將穩步擴大資本項目可兌換，提高人民幣可自由使用的程度，以達致金融業進一步高水平對外開放。

香港信報14日報導，陳雨露在出席「2019－2020中國經濟年會」中指出，人行將按照中央經濟工作會議的統一部署，繼續實施穩健貨幣政策、保持宏觀槓桿率和金融體系健康穩定，同時會落實已公布的各項開放措施。

他表示，更多投資者來大陸投資，可以改善大陸以間接融資為主的市場結構，提高直接融資和股權融資的比重，優化金融體系的結構。

另外，大陸擴大金融業開放，亦有助建立健全金融制度和規則，完善制度控制。國際金融危機的歷史表明，金融市場存在極顯著的順周期和跨市場傳染性，須建立健全宏觀審慎政策架構，才能真正守住不發生系統性金融風險的底線。

目前大陸A股、國債、政策性金融債等資產已獲納入MSCI明晟、富時羅素等國際股票債券指數，陳雨露認為，國際投資者更重視大陸市場，國際資本流入正增加，今年前三季境外投資者淨增持境內債券和股票約900億美元。

同時，他指出，大陸金融機構走出去的步伐也在加快，截至今年6月底，23家陸資銀行共開設1,400多家海外分支機構，涉及67個國家和地區，初步達到涵蓋全球的業務網路。

(工商 )