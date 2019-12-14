遠東航空董事長張綱維昨天改稱停止營運是「烏龍一場」。交通部政次王國材今天表示，遠航12日宣布要結束營運，當晚在交通部召開的協調會就表達要復飛意思，交通部願意給遠航一次機會，但請遠航先對大眾告知。

王國材指出，遠航如果要復飛，就必須要對大眾告知，而不是隨便反悔。至於提出後還能反悔？他說，有一個禮拜的陳述期。王國材說，現在最重要的一點，就是要證明遠航所講的資金是否真的到位，此外，如果要復飛，也要進行飛機檢查、人員檢查等，都要通過民航局標準才能飛。

民航局前天發通知開罰遠航，並擬廢止民用航空運輸業許可證，並限下周三前讓遠航陳述意見。民航局證實，昨晚間已收到陳訴書，目前所有程序都持續進行中，已經收到遠東航空的陳訴書，下周一開始審酌遠航所提理由是否充分。

對於遠航有無可能復飛？交通部長林佳龍指出，遠航必須先解釋及解決自己造成的問題，至於是不是能符合復飛條件，民航局會作出專業的判斷，不可能因此融通而放寬標準。

林佳龍表示，前依照民航法規定，民航局給予開罰，並要求遠航陳述意見，就循此辦理。遠航已造成停飛的事實，要復飛有相當難度。整個公司都出狀況，包括飛安問題、內部的財務風險等，及員工的權益，這些變數影響很大。尤其財務問題，不是有資金進來，就能解決遠航長期的問題。

林佳龍說，飛安的一個瞬間疏失，就會造成重大的傷害，所以不容絲毫出錯，他要求交通部要依法行政，一切以飛安為最高原則。

(工商 )