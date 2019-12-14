遠航停飛不到一日又改口要復飛，勞動部擔心遠航負責人張綱維財務及資金調度問題，啟動「預警式入廠訪查」，目前先清查出張綱維名下的八家公司名單，昨（13）日已發函各地方政府前往實地訪查，了解營運狀況及資金問題。

此外，勞動部職安署也將在下周一分別前往遠航位於澎湖馬公、台中、金門、高雄等營業據點進行勞動檢查，確認員工薪資是否正常發放及工時狀況。

勞動部表示，遠航昨天上午已召開勞資會議，資方明確向勞方代表表示會「繼續營運」，會後也正式通知1,024名員工取消資遣決定。目前一切狀況仍屬正常，未來勞動部會密切觀察遠航後續發展。

勞動部指出，由於遠航以資金調度為由宣布停業，雖然張綱維昨日出面表示資金到位，但為確保其他旗下事業單位資金沒問題，勞動部昨天先將初步清查到的張綱維名下八家事業單位名單，進行預警式入廠輔導，亦即發函給所屬的地方政府，請地方政府前往訪視清查，確認公司營運狀況。目前查訪對象包括張綱維名下的建設公司、旅行社及小型旅館等。

由於張綱維私人投資及交叉持股狀況複雜，勞動部後續將持續清查張綱維是否有其他投資事業，只要確認，就會列入入廠輔導對象，發函地方政府實地訪查。

(工商 )