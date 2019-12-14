大政治大爆卦-無色覺醒》高雄人對不起台灣？ DPP嘴臉讓討厭民進黨捲土重來 14:202019/12/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》高雄人對不起台灣? DPP嘴臉讓討厭民進黨捲土重來 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨前天推出「給台灣的一封信」競選影片，其中以高雄為主題的「台灣，對不起」版本，遭國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜在臉書痛批：「對不起高雄的不就是你民進黨！」 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #民進黨 #韓國瑜 #高雄 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 飛行外套藍綠開戰 民進黨明晚開賣 14:142019/12/11 政治 綠拚反滲透法 學者批選舉奧步 04:092019/12/12 焦點新聞 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 庶民之怒 勝負態勢已現 04:102019/12/13 時論廣場 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 08:512019/12/14 政治 韓國瑜氣炸怒飆千字：高雄人到底那裡對不起台灣？ 12:122019/12/14 政治 政治熱門新聞 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 扯！綠營台灣對不起？高雄人火大群起怒轟 - 政治 周錫瑋在幹嘛？「神手」一出上萬韓粉跪了 - 政治 驚！大學教室竟出現「挺韓」畫面 網崩潰：怎麼可能 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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