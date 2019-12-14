東京奧運預估獎牌榜。（摘自gracenote.com）

東京奧運由於「戰鬥民族」俄羅斯遭到禁賽，讓地主日本的排名再往上升。在數據分析公司Gracenote的獎牌預測中，俄羅斯原本排名高居第3，僅次於美國與大陸。日本被預估可拿超過60面獎牌，比2016年里約奧運多出50%，該屆日本僅排名第6，這回被看好衝上前3名。

美國被預估49金、總獎牌破百，大陸則是41金、86總獎牌數。分析指出：「中國上屆僅70面，此次將會大反撲，連續3屆奧運拿下第2名。即使日本擁有地主優勢也很難超越中國，至於前兩屆表現優異的英國會大幅滑落。」

這是因為美國習慣以「總獎牌數」來排行而非金牌數，如果依據奧會官方以金牌數量排行，2016年大陸就已經跌出前兩名(26金輸給英國27金)，但是2008年北京奧運則是以48金衝上世界第1。日本預估30金，就算俄羅斯上訴成功有參戰，日本也被認為可以贏過俄國。

以金牌數來計算，2020運動前十強的版圖暫預估是美國、大陸、日本、(俄羅斯)、英國、澳洲、荷蘭、德國、義大利、法國。值得注意的是女子項目的獎牌數已經連續10屆增加，表示女子選手肩負的奪牌任務愈來愈大，成為列強必爭之地。

(中時電子報)