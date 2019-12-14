企業領袖面對數位轉型難題，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會攜手合作，13日舉辦「青藍攜手，企業騰飛-AI加油站」高階培訓課程，邀請22家38位企業人士「創一代」及「接班二代」同堂，協助台灣中小企業了解AI系統概念以及最新科技工具，並應用科技優化內部組織。

本次活動是以AI時代下台灣企業一二代面對的接班與轉型問題為主軸，希望透過專家引導的溝通平台來消弭隔閡、促進兩代間在產業發展策略面的交流，協助企業穩健接班。

貿協董事長黃志芳表示，台灣有最好的條件可以數位化，有人才、有資通業優勢，但追求數位化不可躁進，必須找出適合的路徑，希望透過今天工作坊的激盪，增進企業對數位轉型的認識。

微軟AI研發中心執行長張仁炯則表示，台灣的中小企業對於科技的需求往往不得其門而入，今天的課程以容易理解的語言，讓企業兩代了解科技可幫助企業做什麼，打造未來數位轉型的契機。美國在台協會（AIT）經濟組官員安瑞恩（Ryan Egen）則指出，台灣是美國在亞太地區最重要的夥伴之一，未來將一起針對企業接班、全球人才循環等議題合作，幫助台灣企業順利接軌數位時代。

張仁炯在課堂上分享，企業要堅持數位轉型，常碰到道路漫長、決心不足，科技投資無法一次到位，需追求永續經營。若企業工作上碰到耗費時間、重複性高及容易犯錯的三個要件時，就值得導入AI解決。此外他也提到企業發展AI時常陷入的迷思，儘管人人都想搭上轉型列車，但若連雲端、大數據等基礎都尚未建立，過急過早投入大量資源，而忽略了企業自身的體質與實際需求，貿然推動AI將窒礙難行，應找到值得信任的合作對象一起為企業量身打造階段性的AI發展計畫，才能邁入數位轉型浪潮。

而朝友工業孫明申總經理特別於課程中分享公司數位轉型的經驗，包括將公司內部資訊盡量用圖像圖表呈現，參加今天的活動就是希望把知識的力量帶進企業，幫助企業更加成長；身為傳產第三代的琨蒂絲工業魏平儀董事長提到，考量環境不同也要運用不同的管理方式，像是琨蒂絲目前打樣時有少量多樣的需求，從銅板變成紙本，反而效率更高成本更低，兩家企業代表台灣不同產業，因應時代挑戰，應變方式也不相同。

(旺報 )