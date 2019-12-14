2020年大陸5G商轉在即，且中美貿易戰後大陸積極建立自主供應鏈，加上電動車需求增溫，健和興(3003)可望成為受惠者，美系外資預估，在5G基地台及電動車新客戶市佔率提升下，健和興2020年營收可望年成長20%，明年毛利率可望上揚至33%。

健和興為端子/連接器廠，早期公司產品專注於工業和家用電器，之後逐步拓展基地台及電動汽車(EV)領域，中美貿易戰後，大陸積極建置自主供應鏈，健和興深耕大陸市場已久，目前是華為及中興等基地台供應商，且是華為一級供應商，由於華為積極降低對美國供應商的依賴，美系外資認為，健和興在2020年可望獲得華為5G新基地站70%訂單，預估2020年華為銷售將較今年成長200%，並成為公司最大的客戶。

在電動車方面，健和興主要產品為電動車高壓連接器及電動車基礎設施的充電槍，隨著電動車基礎建設需求強勁及美國電動車OEM出貨成長，成為健和興今年業績成長主要動能，預估相關產品將在明年帶來更多業績貢獻。

健和興自結前10月稅前盈餘為4億8694萬元，以實收資本額15.57億元計，每股稅前盈餘為3.12元，累計前11月合併營收為31.74億元，年減1.22%，美系外資報告預估，由於基地台及電動車新客戶市佔率增加，健和興2002年營收可望年成長20%，毛利率可望提高至33%。

(時報資訊)