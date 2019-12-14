「iTrash瓶罐回收回饋系統」即瓶罐回收後可在悠遊卡學生證加值回饋。（周麗蘭攝）

「OK mini無現金多元支付販賣機」也是用悠遊卡消費。（周麗蘭攝）

雲林縣政府14日於斗六市鎮西國小校慶上宣布「雲林縣智慧校園示範計畫」正式啟用，本計畫以悠遊卡結合學生證，可刷卡搭車、購物、借還書、記錄出勤時間；另引進「iTrash瓶罐回收回饋系統」、「OK mini無現金多元支付販賣機」，斗六市鎮西國小、古坑鄉水碓國小先行試辦。

縣長張麗善親自出席啟用典禮表示，家長最關心孩子上學狀況，家長只要從LINE加入「雲林智慧校園親師平台」，孩子刷卡上學、放學狀況都可一目了然，相關法令宣導、家長溝通，未來也都會以此平台為推推播管道。

透過悠遊卡+Line平台，小朋友刷卡上放學的時間一目了然。（周麗蘭攝）

「iTrash瓶罐回收回饋系統」即瓶罐回收後可在悠遊卡學生證加值回饋，提升學童主動回收資源的意願，也能讓學校附近居民參與，提升校園周邊環境衛生。

教育處長邱孝文指出，設置在校園內的「OK mini無現金多元支付販賣機」，是讓學生透過悠遊卡學生證購買符合校園飲品及點心法令的食品，學習無現金多元支付大環境，縮短城鄉資訊科技應用落差。

啟用典禮大合照。（周麗蘭攝）

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