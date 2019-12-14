43歲柯姓男子因失業缺錢，日前遭詐騙集團吸收當車手，日前帶著10餘張提款卡，在士林、大安、大同區到處亂竄，先後狂領23萬3000餘元，因行跡可疑被警方攔下盤問，柯還辯稱自己是會計人員，是幫公司領錢，最後遭依詐欺罪逮捕。
大同警方日前在承德路3段巡邏時，在某銀行提款機附近，發現柯男來回操作不斷領錢，直覺可疑上前盤問，柯見警心虛支吾其詞，裝傻辯稱自己是幫公司領錢，但始終說不出是哪家公司。
警方隨後在他身上發現多張提款卡，更有25萬餘元現金，懷疑柯就是詐騙集團的車手，直言：「你拿別人卡片去領被害人被騙的錢，這個就是犯罪！這就是車手」，柯無法抵賴，最後被帶回警局，供稱因缺錢花用，才會充當車手，每天可領日薪2000元，警方初查柯3天內已提領近百萬元，除依詐欺罪送辦外，另擴大追查幕後的不法集團。
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(中時 )
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