台中市第11屆十大伴手禮票選活動，14、15日兩天在台中市民廣場登場，由評選入圍的100家伴手禮店家到場設攤展售，民眾只要在現場進行票選投票，就可得到摸彩券1張，有機會抽中50吋電視等歷屆獲選的十大伴手禮盒；15日由市長盧秀燕宣布及表揚今年十大伴手禮獲獎店家。

副市長令狐榮達說，今年台中市十大伴手禮票選活動共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，15日票選結果將公布7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。每間店家都很用心設計自家產品，融入自身產品特色外，還加入台中在地文化，展現台中引以為傲的城市特色。

令狐榮達指出，台中將舉辦2020台灣燈會，明年2月8日主展區在后里花博園區登場，今年12月21日副展區文心森林公園即將點燈，預期將吸引大量國內外觀光客到台中；希望每位到台中的遊客，將台中市絕佳的伴手禮帶回家，透過燈會將台中特色推廣到各地。

台中市工策會強調，每年十大伴手禮活動，都會由參與現場展售票選的店家提供義賣商品，在活動現場愛心義賣；義賣商品所得，全數挹注於台中市的社福機構，藉此建構更建全的社會安全網絡。

(中時 )