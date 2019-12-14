總統府祕書長陳菊14日到新屋陪第二選區立委候選人黃世杰掃街拜票，以「粉紅魔女」的姿態爭取地方婦女票。但近來花媽四處輔選，被外界認為是民進黨的提款機，還被嗆說是高雄負債3000億，讓高雄市長韓國瑜只好落跑去選總統，對此陳菊拒絕評論此事，僅稱此行是為黃世杰站台。

台北市長柯文哲日前嗆陳菊讓高雄負債3000億，是否為抹黑？陳菊表示自己沒有評論，此行主要是為綠營候選人站台。而外界也認為陳菊常被當成提款機，陳菊則表示這是沒有意義的，任何選舉造勢都是為了一時選舉的需要，她相信進步的力量可以戰勝黑暗。

近來民進黨發布發布競選廣告，內容提及「高雄人對不起台灣」引發眾怒，陳菊表示因為高雄人在去年的選戰已做了選擇，當別的地方在進步，但高雄人發覺現狀跟過去的執政不一樣了。但陳菊隨即表示自己沒看過廣告，並不了解。

至於此次化身粉紅魔女來助陣，陳菊表示自己是專程來替黃世杰加油打氣，是優秀的客家子弟，希望未來能夠在國會替第二選區發聲，隨即話鋒一轉，提到40年前台灣仍在威權統治的戒嚴時代，但當時桃園很多人都有勇氣來反抗威權、追求民主。

陳菊表示，40年前在許信良那個時代，在社會運動中大家要求解除戒嚴、國會全面改選，她相信包括黃世杰都不知道什麼叫國會全面改選。陳菊解釋，當年台灣有一些從中國大陸到台灣的國會議員、立委，終身都不必改選，是相當不合理的制度，也很不公平。同時在那個世代，也要求開放黨禁報禁，包括總統直接民選。

陳菊說自己當時都須接受軍法的審判，以叛亂罪定罪，但「我們那個世代的責任，現在都已經落實。」陳菊表示，現在輪到黃世杰這個世代的責任，就是讓台灣民主更深化、讓台灣更開放。當年發生的中壢事件影響台灣的民主，她相信這代表著桃園的鄉親依然追求進步的力量，所以她希望鄉親能支持正面進步的年輕世代。

(中時 )