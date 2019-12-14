台南玉井縱火案釀7死，涉案的曾姓嫌犯11月才剛服刑出獄，由於曾嫌過去曾有一些亟待輔導的犯案紀錄，台南市衛生局人員主動聯繫多次，12月4日與曾嫌聯繫上，多次電訪會談中，曾嫌向社工師提及過去違法事件，吐露想要改過的心意，社工師認為曾情緒雖然比較偏激，但言談和情緒都穩定，曾9日也才跟社工師約定下次要一起回診及面訪，沒想到今天就發生縱火悲劇。

曾嫌家境優渥，父親是知名醫師，但曾卻屢次犯案，最後連家人都受不了。據了解，曾嫌過去有一些犯案紀錄，最近一次也因此而入監服刑，期滿出獄也表達想改過，與其接觸過的人則認為，他是違反社會人格，但沒有聽說有思覺失調症的紀錄。

台南市衛生局表示，除了會掌握該個案動態，也將安排心衛社工前往撫慰陪伴罹難者家屬，並針對及時逃生、心理受到極大驚恐創傷的倖存者提供心理支持與關懷輔導，必要時將進一步安排心理師及精神醫療資源的協助，除了希望亡者安息，降低倖存者及家屬出現創傷後壓力症候群及相關心理疾患的發生。

(中時 )