Wecare高雄及基進黨等12月21日在高雄舉辦「WE care Taiwan」罷韓大遊行，將與挺韓遊行「高雄光榮週年慶大遊行」同天尬場，民進黨內也開始傳出，憂心對手出「奧步」，希望停辦或改期；民進黨立委趙天麟昨天不諱言，很多地方上的民進黨輔選幹部，非常擔心萬一發生衝突，反而影響目前穩定的選情。

不過據了解，至今蔡英文競總內部討論後決策，仍是配合民間團體舉辦，但黨內憂慮的聲浪仍然不小，21日是否續辦，仍有變數。

高雄市警察局日前核准挺韓遊行「高雄光榮週年慶大遊行」，將與「Wecare高雄」舉辦的罷韓大遊行同日舉行，外界擔心，挺韓、罷韓遊行撞期，恐擦槍走火，因此，目前選情平穩的民進黨，內部也開始傳出希望停辦或改期的聲音。

趙天麟昨天在政論節目「新聞面對面」表示，罷韓大遊行是高雄公民團體發起的，在韓國瑜陣營也硬要在同一天舉辦「挺韓大遊行」之後，地方輔選幹部確實擔心影響目前平穩的選情。

趙天麟說，「山海關」早就結束了，也沒有比人數的問題，什麼馬其諾防線也早就從濁水溪往北移大漢溪。但是當家者要鬧事，刻意選在同一天，萬一發生事情怎麼辦？

他說，因此現在高雄，一樣主張罷韓的，也就是泛綠陣營的支持者，現在變成兩種。一種是地方上輔選幹部，認為韓陣營故意要在同一天舉辦挺韓遊行，升高對立情緒，因此非常擔心橫生枝節，希望能夠停辦罷韓大遊行。

他指出，這是一些輔選幹部的想法，他們很擔心，一直在提醒，看是不是可以停辦。但是，另一種是一般市民，他們很單純就只是要表達罷韓的意見，因此民進黨不方便也沒有權利說希望停止遊行。

據了解，民進黨內也不少人擔心，選戰最後關頭，韓陣營如果藉機生事，進而反控民進黨，將對選情造成負面衝擊；在競總內擔綱宗教事務為此在地方奔走的前內政部長余政憲，曾在全國競總的決策會議，向林錫耀、洪耀福等操盤核心建議應該延期舉辦；至於台北的黨政選務系統，在接獲不少警告情資後，也呼應余的主張。

(中時 )