立委王育敏為徐志榮站台加油，讚他為國會戰將。（何冠嫻攝）

國民黨副主席郝龍斌14日為徐志榮披掛綵帶，站台加持爭取連任。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈包子，祝徐志榮順利連任。（何冠嫻攝）

徐志榮成立公館競選總部，立拚勝選。（何冠嫻攝）

立委徐志榮爭取連任，14日分別於頭屋鄉、公館鄉舉辦競選總部成立大會，國民黨副主席郝龍斌與立委許淑華、王育敏等人到場加持，為徐志榮加油打氣更鞏固藍營政黨票源、向鄉親懇託票投韓國瑜。

徐志榮力爭立委3連霸，14日依序在頭屋、公館成立競選總部，拚勝選。縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬、公館鄉長曾美露、公館農會總幹事韓鴻恩、鄉代主席劉冠霆、地方代表等人到場支持，凝聚公館團結氣勢，讓公館子弟徐志榮再進國會，為地方爭取建設，現場支持者揮旗大喊「當選」！展現力挺到底的決心。

王育敏雖行程繁忙，14日仍抽空趕抵苗栗為徐志榮站台加油，她說，徐志榮在國會問政，都在為苗栗爭舉建設福利，而他處處展現著「勇於承擔、氣魄無懼」的氣勢，讓國民黨在國會要對抗民進黨時，只要徐志榮一站出來，他黨委員都要退卻一旁。王育敏向台下支持者呼籲，國會裡面需要的就是如徐志榮有著勇氣並展現氣魄的戰將，在徐志榮的大本營「公館」更要開出最高票。

郝龍斌也讚徐志榮為民服務的精神與努力，他表示，徐志榮是立法委員的第一戰將，每當在立院國民黨要衝撞體制，都是徐站第一線，前瞻計畫就是他在委員會替國民黨捍衛權益，這次外交部事件，徐志榮更首當其衝，相當盡責。郝龍斌向選民懇託，定要選擇實在做事的徐志榮，讓他順利連任。

許淑華強調，自己與徐志榮感情如同兄妹，2人力拚連任，希望明年能繼續為苗栗、南投奮鬥，更全力支持徐志榮與苗栗建設，集中選票，讓國民黨重返執政。

(中時 )