統一獅投手鄭鈞仁今年是第4次參加冬盟，不過前2次是以中華培訓隊身分參賽，他擔任後援投手出賽7場，僅被味全龍隊歐晉敲陽春砲而失1分，自責分率1.29表現不錯，談到今年冬盟的唯一失分，鄭鈞仁表示，「被敲轟很爽，寧願被轟也不要丟保送。」

日、韓球隊都派出潛力新秀來台參賽，其中不乏選秀第一指名，不過鄭鈞仁在場上都能穩住陣腳，力保不失分。12日對戰味全龍隊，後援1局挨歐晉陽春砲，是他在冬盟失掉的首分，不過鄭鈞仁笑說感覺很爽。

他進步一步解釋，「對方是第四棒，丟進好球帶被轟才有檢討空間，表示我的球質還不夠，反而面對日本打者一直纏鬥，心態會比較急，自己寧願被轟也不想丟保送。」

鄭鈞仁2017年獲統一獅第八指名選進，不過近兩年在一軍表現不算出色，今年一軍19場出賽自責分率高達9；反而在冬盟成績不錯，後援7場、7局僅失1分，自責分率1.29。他表示每一場都有希望達成的目標，不會想著成績要多好，只希望每場吸收一點經驗，累積起來就很可觀。

參加冬盟之前，獅隊代理總教練「大餅」林岳平為鄭鈞仁設定目標，「我的變化球不太好，藉由冬盟對戰其他國家不同類型的打者，試試看球路能不能引誘到對手，這次冬盟課題以控球和變化球為主。」

鄭鈞仁表示希望教練能看到他在冬盟的表現，看到他的進步，未來無論是什麼角色或狀況，都成為被信任的投手，隨時做好被派上場投球的準備。

(中時 )