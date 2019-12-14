鴻海集團創辦人郭台銘昨結束美國回來，今無縫接軌與子弟兵李縉穎到土城三峽等地掃街拜票，被問到「台北市長柯文哲曾批你不在台灣底下人都在亂講話」，郭台銘說，把柯P話放心裡晚上都不用睡覺了，把他當朋友就好。

郭台銘今日到土城學府市場掃街，受到民眾熱情歡迎，被問到時事題，他直說剛回國還沒看新聞還要update一下，是否2024年選總統他表示「先把子弟兵送進國會再說」。

(中時 )