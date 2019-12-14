郭台銘：把柯話放心中就不用睡覺了 15:062019/12/14 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘說，把柯P話放心中就不用睡覺了。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘昨結束美國回來，今無縫接軌與子弟兵李縉穎到土城三峽等地掃街拜票，被問到「台北市長柯文哲曾批你不在台灣底下人都在亂講話」，郭台銘說，把柯P話放心裡晚上都不用睡覺了，把他當朋友就好。 郭台銘今日到土城學府市場掃街，受到民眾熱情歡迎，被問到時事題，他直說剛回國還沒看新聞還要update一下，是否2024年選總統他表示「先把子弟兵送進國會再說」。 (中時 ) #郭台銘 #柯p #子弟兵 #美國 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲是否選2024總統？ 蔡壁如給4個字 21:072019/12/10 政治 表態2024挨轟只顧自己 柯：2020還沒選、正常一點 12:222019/12/12 政治 被指2024沒機會 柯P：阿扁少算一樣 12:052019/12/13 政治 人因夢想而偉大 柯文哲參選2024 16:172019/12/13 政治 陳菊欠千億 柯酸難怪韓落跑 14:432019/12/13 政治 若小英贏綠委單獨過半 柯P喊：太可怕 15:122019/12/13 政治 柯自豪新公司 酸橘借殼上市 04:102019/12/14 地方新聞 遭批用錯誤訊息 柯P：陳菊出來講清楚就好了 12:092019/12/14 政治 5成郭粉不挺 柯P：若跟郭一樣就同一黨就好 12:282019/12/14 政治 郭柯合體 為李縉穎吳達偉站台 13:562019/12/14 政治 政治熱門新聞 不是韓國瑜？姓名學家斷言：他是國民黨新太陽 - 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 憂對手出奧步 綠營盼喊停罷韓遊行 - 政治 周錫瑋在幹嘛？「神手」一出上萬韓粉跪了 - 政治 小英台南競總成立 造勢俯拍圖曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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