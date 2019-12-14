刑事局南部打擊犯罪中心與警方今天凌晨發動3波攻堅，逮捕日前在國民黨台南市後壁黨部置放疑似爆裂物的吳姓男子。對此，國民黨副發言人洪于茜表示，國民黨向警方表達感謝之意，期盼類似事件不再發生，呼籲蔡政府承諾提供安全的選舉環境。

國民黨台南市後壁黨部12日下午驚傳遭人放置不名物體，黨部人員發現後立即報警，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警，13日晚到高雄市苓雅區永樂街公寓套房，圍捕這名吳姓嫌犯，共開100多槍並發射催淚彈，吳中彈落網，無生命危險，其犯案動機及爆裂物待了解。

對此，國民黨副發言人洪于茜表示，感謝辛苦的警察於第一線守護治安。同時，總統與立委選舉將近，國民黨也呼籲民眾保持理性，共同注意選舉安全，維護一場乾淨、理性、安全的選戰。

洪于茜說，最後，也期許類似事件不再發生，強烈呼籲執政的蔡英文政府保證提供一個安全的選舉環境，讓參選人可以安心地競選，民眾可以放心地投票。

(中時 )