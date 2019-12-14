雖然白宮稱13日達成的美陸貿易協議是「巨大勝利」，不過美國參議院民主黨領袖舒默表示，川普與陸達成的貿易協議是向陸屈服，稱他被大陸臨時而不可靠的承諾給收買了。
據《美國之音》報導，川普13日在推特上宣布美陸已達成一項非常大的初階貿易協議，並表示雙方會啟動第二階段貿易談判，隨後白宮發表聲明表示，「這是一項歷史性的協議，對美國經濟─特別是農民、製造商以及創業者，是一次巨大勝利」。
不過，在傳出美陸已達初階貿易協議共識後，美參議院民主黨領受舒默（Chuck Schumer）與其他民主黨籍議員對於協議內容表示不滿。舒默在推特上開嗆，「川普被北京提出如購買大豆等臨時不可靠的承諾收買了。這再次表明，無法依賴川普來為美國的工人和公司做正確的事情」。
另外，參院外交委員會成員之一的民主黨議員莫菲（Chris Murphy）也對川普開砲，稱貿易協議沒有讓大陸做出任何結構性改革的承諾，但川普用關稅毀了30萬個工作機會，把美國經濟拖下水，到底是為了什麼。他另表示，這是川普一向的作秀套陸，先將危機升級，後在美國一無所獲情況下，把危機降下來，但美國家庭為此付出了代價。
而共和黨著名的對陸強硬議員魯比歐（Marco Rubio）也在推特上警告，白宮應該考慮到與大陸達成短期協議將會放棄關稅槓桿，這一點是未來要在應對補貼陸企、強制技術轉移與禁止美國公司進入關鍵領域等最重要的問題上，雙方達成更廣泛的協議所必需的，白宮應該考慮到這一點。
(中時電子報)
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