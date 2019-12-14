刑事局防爆人員表示，TATP火藥威力約為黃色炸藥的一半。(林郁平攝)

警方13日晚間追緝涉嫌放置爆裂物的吳姓嫌犯，在高雄市苓雅區與吳嫌對峙，鑒於此案為國內選舉期間首起自製爆裂物的公共危險案件，警政署長陳家欽責成台南市、高雄市警察局長及刑事局長共同合作到場偵辦，並在第一時間在警政署成立專案指揮所，全程坐鎮指揮，指示以現場執勤同仁及附近居民安全為優先考量。

吳嫌在頑強抵抗過程中，揚言要引爆炸彈，警方攻堅將中彈的吳嫌送醫救治後，查扣到俗稱「撒旦之母」的

「三過氧化三丙酮」（簡稱TATP）的火藥，所幸現場並無成品，否則引爆後果將不堪設想。

刑事局防爆人員表示，TATP火藥威力約為黃色炸藥（簡稱TNT）的一半，以每顆手榴彈約50公克的TNT計算，查扣到1公斤的TATP，等於有10顆手榴彈的威力。

防爆人員表示，TATP取得容易，在國外大多是小孩拿來製作炮竹或火箭推進器之用，只要擁有化學知識，都可自製TATP火藥。後來恐怖分子以TATP製作爆裂物，且大都以雷管引爆。但TATP的敏感度高，只要摩擦、碰撞就可能爆炸，危險性極高。

(中時 )