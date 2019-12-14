王春成躲藏7年，2017年在萬華賭場遭警逮捕。（本報資料照片）

頭北厝幫曾向阿公店強賣冰塊遭檢肅。（本報資料照片）

55歲綽號「豆漿」的頭北厝幫大哥王春成，因經營艋舺公園「四九」賭場，遭台北地院判刑3個月，王不想服刑東躲西藏，日前他與手下大將「瓜子」黃永成，在廣州街1家清茶館交代幫內事務時，被10年前抓過他的刑警撞上，當場將他逮捕歸案。

王春成是頭北厝領頭大哥，頭北厝以廣州街、華西街一帶為地盤，勢力十分龐大，當年電影「艋舺」拍攝時，頭北幫眾還有派人當臨演，頭北厝多年以來，一直向附近300多家阿公店，強賣冰塊及卡拉ok伴唱機、酒水，過去有店家不買帳，頭北厝份子便前往砸店鬧事，行徑囂張猖狂。

2009年時，王不滿1家新開的阿公店「沒照規矩」，動員200多個小弟前往叫囂、砸店，還在艋舺公園經營流動賭場，萬華警方循線蒐報後，檢肅王、黃等10餘人到案，依組織犯罪、傷害等罪送辦。

警方指出，王事後擔心會被關很久，棄保潛逃並偷渡到大陸避風頭，東躲西藏7年多，2017年5月他回到台灣，在三水街1家阿公店樓上賭博，又碰到警方掃賭，王當時企圖逃走，被噴辣椒水制伏，遭解送歸案。

王春成的組織犯罪官司後來無罪，但經營賭場被判刑3個月，王不想坐牢再度落跑，期間多次在萬華地區出沒，上月底他前往廣州街1家清茶館，與瓜子談幫務時，被剛好在轄區探訪的陳姓刑事小隊長撞見，陳10年前就是率隊緝捕王的刑警，王看到小隊長吃了一驚，無奈表示：「怎麼又遇到你？」最後只能束手就擒，被送往北院歸案。

(中時 )