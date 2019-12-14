蔡壁如與黃瀞瑩領軍，騎機車在宜蘭市區掃街拜票。（胡健森攝）

蔡壁如與黃瀞瑩領軍，騎機車在宜蘭市區掃街拜票。（胡健森攝）

「學姊」黃瀞瑩日前疑遭前台北市政府顧問劉嘉仁性騷擾，台北市政府雖完成調查，但以此案涉及隱私為由，不公開調查結果；黃瀞瑩對此表示，她完全尊重委員會及市府的決定及調查結果，謝謝大家的關心，如今選戰剩下20幾天，自己已經離開市政府，工作中心也調整到選戰步調，希望事件圓滿落幕；至於調查結果為何，黃瀞瑩則不願有所透露。

為了搶攻政黨票，台灣民眾黨14日由蔡壁如、黃瀞瑩領軍，以機車遊街方式在宜蘭市區掃街拜票，希望爭取選民的支持。

隨著選戰越打越熱，小黨的競爭也越來越激烈，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲表示民眾黨的不分區立委名單比親民黨強，惹來親民黨主席宋楚瑜不滿，並反譏說如果不是親民黨協助，柯文哲能夠連任嗎？

蔡壁如對此表示，民眾黨與親民黨的不分區立委名單是各有特色，民眾黨名單年輕、專業且多元、涵蓋了社福、科技、公共行政等領域，各個層面有涉獵，她不去批評別人的不分區立委名單，只能說是各有特色。

蔡壁如說，宋楚瑜與柯文哲兩人的感情、關係一直不錯，如今兩人言詞交鋒。可能是選舉到了，難免有些選舉語言，副市長黃珊珊也私下透過LINE說，宋主席沒有對柯市長有意見，雙方維持良好的互動就好。

(中時 )