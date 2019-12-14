遠航先前無預警停飛，其董座張綱維一度傳出以遺書明志，昨(13日)又現身強調只是資金未到位的突發狀況，遠航並未結束營業，令人擔心其經濟狀況。而和他育有一子的女星韋汝最近透過經紀人回應，此事件對她不會有任何影響，雖張綱維每月會給15萬生活費，但韋汝光靠自己工作就能自給自足，完全不需仰賴這筆錢維生。

張綱維過去被封為女星殺手，2010年他和韋汝誕下一子，兩人後來雖沒辦結婚手續，互動也沒交惡，外傳張綱維每月仍會固定給韋汝15萬生活費，先前他提到女方大方形容是「我兒子的媽」，也是「一輩子的朋友」，韋汝5年前遭遇騙案時，張綱維也站出幫女方處理問題。

而韋汝昨在臉書曬出工作中睡著的照片，自嘲：「睡成這樣都不知道有沒有打呼嚕」，可見其認真敬業。對於張綱維出事，據《聯合新聞網》報導，經紀人表示因韋汝沒參與張綱維事業所以不會有任何波動，這幾年來韋汝一直努力工作，維持穩定收入，又因和張綱維仍有過去感情，韋汝當然還是會擔心對方，但說實話也無法幫上什麼忙。

(中時電子報)