民進黨12日推出《給台灣的一封信》競選影片，其中以高雄為主題的「台灣，對不起」版本，遭國民黨總統候選人韓國瑜痛批：「對不起高雄的不就是你民進黨！」網友痛批，民進黨號稱「謙卑」，卻從來沒道歉過，就連2008年前總統陳水扁貪汙，也不見民進黨道歉；2018年台中市前市長林佳龍落選，也要台中人向林道歉；莫非2020年民進黨落選，全台人民又要跟他們道歉了？

網友在PTT論壇發文《X，明年大家又要跟民退黨道歉了》，寫道：「民退黨嘴巴說謙卑，可是從來沒道歉過！2008阿扁貪污讓民退黨失去政權，沒看到民退黨道歉，反而看到一堆民退黨奴說司法不公？2018年又來了，台中選民要向林佳龍道歉，高雄人要向全台灣道歉？曲棍球說鄙視花蓮選民？」

發文網友更直言：「所以明年2020大選,大家又要向民退黨道歉了嗎？應該會吧！拍謝了詐蔡，你做得爛又讓民退黨貪污腐敗，又花人民稅金買網軍進行栽贓抹黑，還綠色恐怖濫用司法讓人民害怕，大家真的怕了你們了，只好將你們下架，真是拍謝了！不然整天被你們查水表，還讓國家欠債幾千億，人民還要被你們罵，也不是辦法吧？真的拍謝了民退黨，你們還是當在野黨比較稱職吧！」

文章一出，討論熱烈，不少英粉、韓黑回嗆：「卡神都沒起風了。真辛苦」、「韓粉好早起來帶風向哦，辛苦了」、「好擔心你明年崩潰，好啦，我請你吃雞排啦！對了。你敢在朋友圈裡說你韓粉嗎？」「你韓粉老人？哈哈，快來看，這裡有韓粉老人」、「你這樣讓我好期待明年開票喔」、「韓粉可以有自信點好嗎」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)