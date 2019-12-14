嘉義縣長翁章梁（左）授旗給鹿草鄉長楊秀玉（右）。（張毓翎攝）

大批支持者到場熱情支持。（張毓翎攝）

民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘鹿草後援會14日成立，立委陳亭妃、吳玉琴及邱泰源等人皆到場相挺。陳亭妃助講時說，易餘這幾天不斷地被外界抹黑，難怪臉也越來越黑，讓她看了「很毋甘」；蔡易餘則酸對手當6年議員到底為地方做什麼事？因為民眾都說很無感。

蔡易餘直指對手說，王當議員這幾年為地方貢獻的事，民眾都很無感，到了要選立委時，卻非常積極地罵他，連他6年前跟好友到泰國玩，王也要罵，所以他呼籲王，請大聲說出自己為地方貢獻的事，如果覺得他有做不好的事情，也勇敢提出哪邊要改進，不要整天只會抹黑別人！

對此，國民黨立委候選人王啟澧反擊，嘉義縣資源都掌握在林派人馬的手中，只要不是民進黨籍的議員，想為地方做什麼事，都頻頻被阻撓，長期下來資源分配不均，因此，他參選立委的主因，是希望翻轉派系獨占的局面，大家明年一定要用選票讓民進黨下台。

邱泰源說，蔡易餘雖然年紀輕，但非常拚命，真的是嘉義之光，易餘對嘉義鄉親的醫療健康都非常關心，另外，在外地打拚的嘉義游子若有健康問題，也會委託他是否能協助，易餘除了建設做得好，對長照、醫療政策也很關心，懇託大家支持。

蔡易餘競選團隊表示，他們在各鄉鎮市已經舉辦過上百場座談會，目前也在鹿草鄉、六腳鄉、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、太保市成立後援會，蔡委員也會親自挨家挨戶，徒步掃街拜訪，握緊每位選民的雙手。

(中時 )