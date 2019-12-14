蔡政府在選舉造勢時多次宣布「台灣不缺電」，台中立委第五選區候選人沈智慧14日公開喊話，直稱，既然不缺電，又何必強迫台中市民「用肺發電」呢？民進黨政府一方面說不缺電，一方面卻讓台中人飽受空污之苦，把電力向外縣市輸送。沈智慧警告，如果行政院持續與民意對立，將會引爆難以善後的「民怨潮」。

沈智慧針對台中市政府對經濟部所屬台電「台中火力電廠使用生煤量超標」以地方自治法規開罰六百萬元，表示「全力支持盧秀燕市長以及台中市政府依法行政」。她呼籲台中市各界，不分藍綠一起支持市府開罰反空污。

沈智慧說，老台中人都知道「過去台中一直都會有清新的空氣，民進黨政府已知政策錯誤卻不肯改過，只是要顧面子。而為了顧民進黨的面子，就拿老百姓的性命做賭注籌碼，這樣可以嗎」？

沈智慧說，以亞洲鄰國南韓為例，南韓能源部已在11月28日宣布，從12月起，陸續關閉該國14座燃煤電廠，大約韓國4分之1的燃煤電廠都會暫停運作，以減少空氣中的懸浮微粒濃度。

反觀台灣，台電還加碼再添2部火力燃氣機組。台中市府要求明年中火減煤四成，結果反而環保署還幫中火「開綠燈」，「修改規則同意中火生煤用量有10％容許誤差」，也就是說硬生生讓中火多出110萬噸生煤燃燒許可用量。

沈智慧說，執政者不能無視民意與民怨，也不要再硬凹。用模稜兩可、片面的訊息來敷衍市民的訴求，市民是不會接受的。

(中時 )