張善政變了！許多人發現他登記成為副總統候選人後，言詞越來越犀利，甚至被批多次失言，與過去溫文形象大不相同。有人猜測是選情告急，批評對手力道才如此猛烈，但他自我辯解，是因蔡政府作為讓他非常痛心，用詞才會越來越重！

前行政院長張善政與高雄市長韓國瑜搭檔競逐2020大選，成為國民黨正副總統候選人，外界明顯受到他形象上的轉變。他從卸任後成為一介平民，到出任韓陣營的國政顧問團，再到副總統候選人，親身投入選戰之後，他扮演角色上的改變，已讓他難以迴避選戰中的嗆辣發言。

從他攻擊蘇貞昌住院，再到批評蔡英文因沒結婚所以不懂父母的心情，雖也談政策，但一句句未多加修飾的話語，就被外界斷章取義歪樓了。

對於外界質疑他為何言詞最近越來越犀利、越來越不客氣，與先前的形象大不相同，是不是因為選舉快到了才刻意操作的形象。他今天在臉書上釋疑，其實「是因為這3年來看到蔡政府的所作所為讓我非常痛心，用詞才會越來越重！」

(中時電子報)