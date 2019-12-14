涉在國民黨台南後壁黨部放爆裂物，14日與警方在高雄巿區馬拉松對峙逾10小時中彈被捕的吳姓男子，被搜出1.2公斤的爆裂物原料，可製成威力驚人的「撒旦之母」，警方隨後載往前鎮空曠區挖坑引爆，也讓人感受到爆炸威力。

炸彈客被捕 1公斤「撒旦之母」引爆畫面流出

警方在吳男的背包、家中搜出7瓶的爆烈物原料，總重達1.2公斤，而且車內也有可做為引信的雷管，為了以防萬一，小心翼翼載往前鎮區空曠前挖坑引爆。據了解，這些原料疑為「三過氧化三兩酮」（TATP），曾被用於恐攻。

(中時 )