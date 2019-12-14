八大《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」14日首場見面會盛況空前，當中還有鐵粉特地穿著狼人裝到場支持。羅志祥領軍主持群，及來賓陳零九、邱鋒澤等人現身亮相，粉絲們尖叫聲破表，網路同步直播吸引近8000人次觀看，氣氛相當熱烈。

見面會現場盛況空前，更有粉絲特地著吸睛狼人裝參與。（八大提供）

首次在粉絲們面前玩「凹嗚狼人殺」，大家心情反而輕鬆。愷樂則坦言要在粉絲面前玩狼人殺很有壓力，「還是很怕玩不好，畢竟粉絲就想要看我本人進步到哪個程度。」黃偉晉逗趣地說：「就是抱持平常心，而且搞笑的時候可以馬上聽到觀眾的反應，好像會讓遊戲玩起來更輕鬆。」

左起黃偉晉、羅志祥、陳零九、邱鋒澤、愷樂、邱宇辰、梁以辰、紀卜心、小賴、婁峻碩。（八大提供）

難得與粉絲近距離互動，藝人也福利大放送。愷樂抱著幸運女粉絲睡在床上、羅志祥親自擠鮮奶油餵粉絲，被粉絲要求公主抱的陳零九，二話不說立刻抱著女粉絲，親密接觸又引來現場一陣尖叫聲。

陳零九擔任騎士對粉絲公主抱。（八大提供）

最後眾人演唱「凹嗚狼人殺」神曲「天黑請閉眼」，邱宇辰逗趣說：「怎麼感覺大合唱像在唱慈善晚會。」表示看到粉絲熱情支持太開心，大家也不自覺的對粉絲流露出「慈愛」眼神。

(中時 )