國民黨總統候選人韓國瑜與台中市長盧秀燕昨天在台中競選總部成立時，指民進黨「增加中火機組與生煤」、「不顧中部人死活」；民進黨發言人李晏榕表示，不作功課，從拿香跟拜到拿香亂戳，才是阻礙能源轉型的破壞王。

李晏榕指出，中火明明有循序漸進的減煤計畫，逐步發展乾淨能源，韓國瑜與盧秀燕兩個市長，為了選舉利益，遮蔽中火資訊，還要重啓核四，難道核廢料不是更可怕的萬年污染嗎？究竟是誰不顧人民死活，不證自明。

李晏榕說，國民黨長期打壓再生能源，執政時規劃燃煤與核能為台灣主要發電方式。蔡英文總統執政後，為發展永續家園，力推中南部老舊燃煤機組優先減燒。反觀國民黨，別說中火是國民黨執政時所規劃興建的，國民黨在替代煤電的綠能發展上根本毫無作為。

李說，蔡政府已大幅降低台電整體火力機組的空污排放量，減煤減空汙是每天都在發生的事情。韓國瑜與盧秀燕昨日這些指控，根本就是不作功課，製造問題的人，卻厚顏批評解決問題的人。

李晏榕說，減煤減少空污是國際趨勢，也是國家重要的政策目標，這本來就是民進黨的主張，國民黨從拿香跟拜到拿香亂戳，才是阻礙能源轉型的破壞王。

李晏榕說，不管是中央或地方政府，都必須用專業與正確的方式才能兼顧環保與供電穩定。近期台中盧市府發動的要求與處分，卻是建立在「惡意扭曲」、「踐踏專業」、「突襲不合理法」的錯誤方法，是自作聰明的政治動作。

李晏榕表示，中火用煤量並沒有增加，實質上是大幅減少，盧市府不敢跟社會說，103年馬政府執政時期的中火用煤量是1839萬噸，去年已顯著減燒至1600萬噸以下，而今年預計可降到1300萬噸以下，至少比馬政府大減600萬噸。

李晏榕補充，至於全台台電火力機組的年度空污總排放量，更從馬政府執政時期大減至今年的5.6萬噸左右。

李晏榕說，中火所增加的兩個機組，是比煤電乾淨很多的天然氣機組，正是為了減少燃煤用量而建。兩部天然氣機組完工後，四個燃煤機組啟用的機會將變低。政府是有計劃性讓天然氣替代煤。盧秀燕與韓國瑜的說法，是為了選舉「惡意扭曲」，掩蓋真相。

李強調，中火減煤的處分必須本於專業跟適法性，不該為了自身政治利益走極端偏鋒，如此惡意的操作與對立，傷害的只會是人民的利益與對政策的信任。

(中時 )