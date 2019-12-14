洪姓道友逃出時手被燙傷，不願麻煩醫院只簡單擦藥。（劉秀芬攝）

台南玉井真理家族前輩堂遭半夜縱火，6名道友喪傷火場、1人送醫不治，兩名從2樓逃命的曾姓兄弟受傷送醫回玉井真理堂休養，曾姓兄弟說，被火燒爆裂聲驚醒，開門想逃生卻見濃煙密布，只好開窗跳樓逃生，回想經過餘悸猶存。

曾姓兄弟哥哥右手指受傷、左腳骨裂，弟弟則是左手燒燙傷，弟弟表示，他聽到爆裂聲時還沒睡著，打開房門一看，外面溫度非常高，濃煙從樓梯直竄上來，他大喊失火叫醒哥哥，兩人再跳窗逃生。

曾姓哥哥表示，本來想要從後面通道逃生，但通道出口已火光瀰漫，兩人只好穿過夾層，從兩公尺高窗戶跳下逃生，導致腳受傷。

另一名住了9年姜姓男子，因為比較淺眠，所以一發現濃煙就立刻逃出，不到10秒，房子已陷入一片火海。

住在1樓幸運逃出的洪先生，在睡夢中被爆裂聲驚醒，本要從通道逃出，但門外濃煙密布，不但看不到路還嗆到不行，只好從另一邊室內窗戶爬出，從另一處出入口逃生，而他的手也因為推開鋁門被燙傷，他說，火場溫度之高、濃煙密布真是太可怕。

數位逃出的道友表示，大多都是聽到霹啪的爆裂聲被驚醒，大家趕緊打電話報案，衣著簡便倉皇逃出，另一處道場的道友趕緊帶來禦寒衣物與食物飲水來支援，這些幸運逃出的道友，也都安置在其真理堂及其他到場，食住都有道友互相照顧。

(中時 )