立委王育敏（中）抵苗栗助選，懇託選民票投國民黨。（何冠嫻攝）

立委許淑華（右3）懇請選民能支持韓國瑜，讓國民黨重返執政。（何冠嫻攝）

苗栗縣第二選區立委徐志榮再拚連任，獲外界看好，但面對來勢洶洶的綠營候選人徐定禎，仍不敢大意，14日獲國民黨副主席郝龍斌與藍營立委許淑華、王育敏等人1站台加持，懇託選民支持外，郝龍斌更怒轟民進黨執政就是用網軍殺人，抹黑國民黨與韓國瑜，認同韓粉所言「你越黑、我越挺」籲選民挺到底，用選票讓藍營重返執政。

徐志榮14日成立公館競選總部，郝龍斌、王育敏、許淑華、縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬、公館鄉長曾美露、公館農會總幹事韓鴻恩、鄉代主席劉冠霆、地方代表等人到場支持，凝聚公館鄉親氣勢，團結讓國民黨重返執政，更向選民呼籲，網軍的操弄打趴韓國瑜，支持會做事的徐志榮連任外，再將韓國瑜送上總統寶座，讓藍天再現。

郝龍斌表示，民進黨的治國就是用網軍殺人，與黑道治國無異，黑道養小弟，尋仇靠小弟圍事，民進黨則養網軍，透過網軍殺人，呼籲選民用選票唾棄。他說明，網軍不只殺人，也是暗黑力量，韓國瑜被網軍黑成全台灣最黑的人。

郝龍斌認同韓粉說的「你越黑、我越挺」，呼籲選民要繼續力挺韓國瑜。王育敏也表示，只有選票能還給韓國瑜公道，懇請選民務必在1月11日站出來投票，並在這段期間盡力拉票，讓藍營國會過半，韓國瑜當總統。

許淑華指出，韓國瑜在媒體資源不平等的情況下遭打趴，但仍有這麼多支持者，就在於韓說話誠懇、發自內心，因為只要發自內心說的話就能感動人，因此盼選民支持韓國瑜，讓國民黨重返執政，日後一定會支持苗栗的地方發展，集中選票全力支持。

她補充，民進黨執政這3年多的時間，與兩岸採取對立方式，更失去7個邦交國，台灣讓泰國等國家免簽證，但現在去泰國卻要拿出3個月的財力證明，「中華民國的面子都被民進黨丟光了」。郝龍斌也指出，過去4年選出來的代表字就是苦、悶、忙、亂，再讓綠營執政往後4年就是慘、慘、慘、慘。

(中時 )