冬盟賽事進入尾聲，中職聯隊與日職紅隊進行四強賽，剛拿下此屆冬盟最優秀打擊獎的川越誠司，首局對楊彬敲出3分砲奠定勝基，再加上紅隊投手的連番壓制，讓中職聯隊打者無法突破，最終就由日職紅隊以7比2拿下冬盟冠軍戰門票，而中職聯隊則要拚季軍。

中職聯隊有好的開始，首局1人出局、滿壘時，吳桀睿高飛犧牲打先搶1分，接著陳文杰敲安，此局攻下2分。

不過日職紅隊反攻號角吹得快，下半局楊彬2次保送、1支安打被攻佔滿壘，結果發生投手犯規，日職紅隊輕鬆追回1分。接著小鄉裕哉內野安打追平比數，剛拿下此屆冬盟最優秀打擊獎的川越誠司，敲出右外野3分砲，一棒將比數拉開成5比2，紅隊領先。楊彬先發僅投1局就失5分退場。

日職紅隊川越誠司敲出3分砲奠定勝基。（中職提供／鄧心瑜傳真）

中職聯隊在首局拿下2分後，接著就遭到對方投手壓制，全場僅敲4支零星安打，有4個半局遭對手賞三上三下，而紅隊則在第3、8局再各添1分，最終紅隊以7比2帶走勝利，也拿下冠軍戰門票。

總教練林威助賽後認為，中職聯隊最大問題一直是先發投手無法壓制，再加上冬盟一周有6場比賽，對投手來說很辛苦。林威助認為短期比賽先發投手至少要撐5局，只投1、2局就不算先發，投手車輪戰的作法也是磨練的機會，「對方的打者觀念很好，用什麼心態打擊來護送隊友上得點圈等，都是很好的教材。」

本屆中職聯隊與日職紅隊對抗5場，僅贏過1場，四強賽輸掉後只能拚季軍戰，對手則是晚場日本社會人與味全龍的敗方，決賽於15號進行。

(中時 )